Lindenstraße
Folge 46: Hunger
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Schweiß gebadet erwacht Carsten am Morgen und stellt fest, dass er mal wieder nicht alleine geschlafen hat. Auf ein gemeinsames Frühstück mit seinem Bettgefährten legt der Arzt allerdings keinen Wert. „Ich muss gleich zur Arbeit“, wimmelt er seine Bekanntschaft schnell ab.
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste