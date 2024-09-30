Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Der Blick zurück

ARD PlusStaffel 24Folge 28vom 30.09.2024
Der Blick zurück

Der Blick zurückJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 28: Der Blick zurück

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Dankbar nimmt Anna ein Familienfoto von Sarah entgegen, das sie während der schweren Zeit im Gefängnis immer an ihre Liebsten erinnern soll. Niemals hätte Anna noch daran geglaubt, dass Sarah ihr wirklich verzeihen kann. Nach der Versöhnung mit ihrer Tochter begräbt Anna nun endgültig ihre Pläne, München nach ihrer Haftstrafe zu verlassen.

Weitere Folgen in Staffel 24

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen