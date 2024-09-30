Lindenstraße
Folge 33: Die Dragonerin
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Der „Zwangsurlaub“ für Lisa und Hannelore hat nun ein Ende, denn heute tritt Carstens Praxis-Vertretung, Frau Dr. Tenge-Wegemann, ihren Dienst an. „Ein Feldwebel!“, klärt Lisa ihre Arbeitskollegin über die zukünftige Chefin auf, die vor zwei Jahren schon einmal für Carsten eingesprungen war.
Weitere Folgen in Staffel 24
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste