Lindenstraße
Folge 48: Oma
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Anna hat für einige Stunden Ausgang, die sie natürlich in der Kastanienstraße verbringen will. Alles soll perfekt sein! Hans freut sich so auf das Wiedersehen und ein paar romantische Stunden mit seiner „Schönen“. Er schmückt das Schlafzimmer mit Rosen und Kerzen.
Weitere Folgen in Staffel 24
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste