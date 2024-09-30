Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Oma

ARD PlusStaffel 24Folge 48vom 30.09.2024
Oma

OmaJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 48: Oma

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Anna hat für einige Stunden Ausgang, die sie natürlich in der Kastanienstraße verbringen will. Alles soll perfekt sein! Hans freut sich so auf das Wiedersehen und ein paar romantische Stunden mit seiner „Schönen“. Er schmückt das Schlafzimmer mit Rosen und Kerzen.

Weitere Folgen in Staffel 24

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen