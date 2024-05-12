Schilling unter Druck: Privatsphäre oder Politaffäre?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 17: Schilling unter Druck: Privatsphäre oder Politaffäre?
70 Min.Folge vom 12.05.2024
Bei Katrin Prähauser diskutieren: Bernhard Heinzlmaier, Publizist; Gudula Walterskirchen, Journalistin und Autorin; Hans Rauscher, Kolumnist beim „Standard“ und Eva Glawischnig, ehemalige Grünen-Chefin.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0