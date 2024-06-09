Europa wählt: Gewinnt der Protest?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 20: Europa wählt: Gewinnt der Protest?
64 Min.Folge vom 09.06.2024
Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Franz Schellhorn, Direktor der Agenda Austria, Andreas Mölzer, "Krone"-Kolumnist, Eva Glawischnig, ehemalige Grünen-Chefin und Andras Szigetvari, Wirtschaftsredakteur beim "Standard".
