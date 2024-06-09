Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Europa wählt: Gewinnt der Protest?

ServusTVStaffel 4Folge 20vom 09.06.2024
Europa wählt: Gewinnt der Protest?

Europa wählt: Gewinnt der Protest?Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 20: Europa wählt: Gewinnt der Protest?

64 Min.Folge vom 09.06.2024

Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Franz Schellhorn, Direktor der Agenda Austria, Andreas Mölzer, "Krone"-Kolumnist, Eva Glawischnig, ehemalige Grünen-Chefin und Andras Szigetvari, Wirtschaftsredakteur beim "Standard".

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen