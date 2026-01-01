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St. Denis Medical
2 StaffelnAb 12
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St. Denis Medical
In einem unterbesetzten Krankenhaus in Oregon treffen besondere Patienten und skurrile Fälle auf Ärzte und Pflegekräfte, die sich öfter mit unvorhersehbaren Situationen als mit standardisierten Abläufen auseinandersetzen müssen. Zwischen Chaos, Absurdität und unerwartet komischen Momenten geben sie trotzdem ihr Bestes, um zu behandeln, zu improvisieren - und den eigenen Verstand nicht zu verlieren.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2024 Universal Television LLC. All rights reserved. & © Season 2: 2025 Universal Television LLC. All rights reserved.
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