LOVE HUNTER
Folge 1: Mein neues Kapitel
45 Min.Ab 12
Tim stürzt sich ins größte Abenteuer seines Lebens: Kaum hat er die 12 potenziellen Herzensbrecher kennengelernt, sorgen die ersten Gespräche für viel Aufregung - und überraschende Enthüllungen! Doch schon bald lodern Eifersucht und Konkurrenz auf, denn der Wettkampf um Tims Herz hat begonnen. Bei der ersten Party wachsen die Spannungen weiter - bis Tim plötzlich mit einer schockierenden Ankündigung alles auf den Kopf stellt. Der Abend nimmt eine unerwartete Wendung!
Weitere Folgen in Staffel 1
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LOVE HUNTER
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:TH, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© i&u Studios GmbH