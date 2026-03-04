LOVE HUNTER
Folge 7: Unfassbare Wendungen!
38 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12
Tim erhält beim Einzeldate einen Hinweis, der das gesamte Gefüge in der Villa noch mal gehörig durcheinanderwirbelt. Auch die ausgelassene Stimmung beim anschließenden "Suck & Blow"-Spiel täuscht nicht darüber hinweg, dass er am Abend bei der Eliminierung eine folgenschwere Entscheidung treffen muss.
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LOVE HUNTER
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:TH, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: i&u Studios GmbH