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LOVE HUNTER

Unfassbare Wendungen!

JoynStaffel 1Folge 7vom 04.03.2026
Unfassbare Wendungen!

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Folge 7: Unfassbare Wendungen!

38 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12

Tim erhält beim Einzeldate einen Hinweis, der das gesamte Gefüge in der Villa noch mal gehörig durcheinanderwirbelt. Auch die ausgelassene Stimmung beim anschließenden "Suck & Blow"-Spiel täuscht nicht darüber hinweg, dass er am Abend bei der Eliminierung eine folgenschwere Entscheidung treffen muss.

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