LOVE HUNTER
Folge 10: Da waren’s nur noch 7!
41 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12
Tim lädt drei Kandidaten zu einem emotional aufwühlenden Gruppendate ein, bei dem niemand die Tränen zurückhalten kann. Gleichzeitig belauscht Wakeem in der Villa ein Gespräch zwischen Dream, Anna und Lou. Dabei erfährt er eine Info, die die Beziehung zwischen Tim und einigen Kandidaten gewaltig in Frage stellen wird.
Weitere Folgen in Staffel 1
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LOVE HUNTER
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:TH, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© i&u Studios GmbH