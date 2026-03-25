Willst Du mit auf mein Zimmer?Jetzt kostenlos streamen
LOVE HUNTER
Folge 13: Willst Du mit auf mein Zimmer?
35 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 12
Beim romantischen Einzeldate möchte Tim noch mehr von Rio erfahren. Die Bindung zwischen den Beiden wird immer größer. Doch die Geschichte zwischen Dream und Edin lässt Tim nicht los. Er beschließt, seinen besten Freund um Rat zu fragen.
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LOVE HUNTER
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:TH, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© i&u Studios GmbH