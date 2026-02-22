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LOVE HUNTER

Wer fliegt als Erstes?

JoynStaffel 1Folge 4vom 22.02.2026
Wer fliegt als Erstes?

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Folge 4: Wer fliegt als Erstes?

35 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12

Nach seiner ersten großen Entscheidung sehnt sich Tim nach Nähe und verbringt die Nacht mit einer ausgewählten Person. Die erste Übernachtung sorgt für reichlich Gesprächsstoff: Am nächsten Tag brodelt die Gerüchteküche, was zwischen den beiden wirklich passiert ist. Beim Gruppendate will Tim herausfinden, wer bereit ist, für sein Herz alles zu geben. Wer kann ihn noch überraschen?

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