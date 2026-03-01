Die Show macht mich fertig!Jetzt kostenlos streamen
LOVE HUNTER
Folge 6: Die Show macht mich fertig!
39 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Die Ereignisse der Engel- und Teufel-Party bringen die Villa zum Beben. Tim sammelt immer mehr Hinweise, wer von den Kandidaten ein falsches Spiel spielen könnte. Im Gruppendate fordert er drei Kandidaten auf, Farbe zu bekennen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
LOVE HUNTER
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:TH, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© i&u Studios GmbH