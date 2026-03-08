LOVE HUNTER
Folge 8: Heute ist Showtime!
38 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12
Tim ist zurecht aufgewühlt, weil sich vielleicht immer noch Faker oder gar Pärchen unter den restlichen Kandidaten befinden. Dennoch tut das Detektivspiel der Stimmung auf der anschließenden Day-Party keinen Abbruch: am Pool wird ausgelassen und vor allem spicy gefeiert.
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LOVE HUNTER
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:TH, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: i&u Studios GmbH