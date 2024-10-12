Der verschwundene BräutigamJetzt kostenlos streamen
Magnum
Folge 18: Der verschwundene Bräutigam
48 Min.Folge vom 12.10.2024Ab 12
Barbara Terranova, gerade in Hawaii angekommen, um ihren verschwundenen Bräutigam Roger zu finden, kann sich aufgrund von Geldnöten die Hilfe von Privatdetektiv Magnum lediglich für einen Tag leisten. Doch schnell wird klar, dass hinter Roger noch einige andere Leute her sind. Das Blatt wendet sich, als Magnum an einem Ironman-Triathlon teilnehmen will. Fitnesstrainerin Barbara hilft Magnum beim Training, im Gegenzug sucht er weiter nach ihrem verschwundenen Verlobten ...
Magnum
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH