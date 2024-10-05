Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 14vom 05.10.2024
Folge 14: Stallwache

48 Min.Folge vom 05.10.2024Ab 12

Adelaide Malone heuert Thomas Magnum an, um einen gewissen "Norman" zu beschützen, der gekidnappt werden soll. Der Privatdetektiv ist etwas überrascht, als er herausfindet, dass Norman ein preisgekröntes Pferd ist. Und auch seine Freunde überschütten Thomas mit Spott und Hohn, als sie hören, dass er ein Pferd beschützt. Aber dennoch helfen sie ihm, den Fall aufzuklären ...

