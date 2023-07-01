Große und kleine MädchenJetzt kostenlos streamen
Magnum
Folge 4: Große und kleine Mädchen
48 Min.Folge vom 01.07.2023Ab 12
Eigentlich hatte Magnum schon geahnt, dass er den Auftrag besser nicht annehmen sollte. Trotzdem lässt er sich von den fünf Schülerinnen überreden, nach ihrer vermissten Lehrerin Mrs. Linda Booton zu suchen. Und als wäre dies nicht schon genug, dürfen die Mädchen auch noch auf Robin Masters Besitz wohnen. So wundert es ihn auch wenig, als er feststellt, dass Linda gar nicht verschwunden ist, sondern sich putzmunter in ihrem Hotel befindet ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH