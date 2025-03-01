Der Fluch des letzten KaisersJetzt kostenlos streamen
Magnum
Folge 3: Der Fluch des letzten Kaisers
48 Min.Folge vom 01.03.2025Ab 12
Seine Freundschaft zu der schönen Chinesin Mai Ling führt Magnum regelmäßig nach Kauai. Als er mal wieder ein Wochenende bei ihr verbringt, bittet sie ihn um einen scheinbar harmlosen Gefallen - er soll auf eine Kiste mit einer wertvollen Vase aufpassen. Was er allerdings nicht weiß ist, dass diese Vase auch einen besonders religiösen Wert hat - und so steht kurze Zeit später ein chinesischer Tong-Krieger vor seiner Tür ...
