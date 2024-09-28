Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 10vom 28.09.2024
48 Min.Folge vom 28.09.2024Ab 12

Richter Caine ist für den Vorsitz des Obersten Gerichthofes nominiert worden. Doch seine Freude wird getrübt, als er ein Glückwunschtelegramm seiner Frau Diane erhält, die er seit 40 Jahren für tot hält. Und ein anonymer Erpresserbrief folgt sogleich. Privatdetektiv Magnum soll nun herausfinden, ob Diane wirklich noch lebt.

