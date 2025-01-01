Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 11
Folge 11: Grundstücksspekulanten

48 Min.Ab 12

Der King Kamehameha-Club hat massive Geldprobleme. Genau in diesem Moment erscheint ein Kahuna, der den Club - und alle, die ihn besuchen - mit einem Fluch belegt. Magnum ist mehr als skeptisch, doch dann häufen sich die Unglücksfälle: Ein Mann stirbt am Strand, die Küche brennt und Rick wird ernsthaft krank. Magnum versucht, den Geschehnissen auf den Grund zu gehen. Gibt es nicht vielleicht doch eine logische Erklärung?

