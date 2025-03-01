Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Wer braucht schon Schnee auf Hawaii? (2)

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 01.03.2025
Wer braucht schon Schnee auf Hawaii? (2)

Wer braucht schon Schnee auf Hawaii? (2)Jetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 2: Wer braucht schon Schnee auf Hawaii? (2)

42 Min.Folge vom 01.03.2025Ab 12

Dan Cook, Magnums ehemaliger Freund und Kriegsgefährte, ist tot aufgefunden worden. Gestorben an einer Überdosis Kokain. Bei der Obduktion werden in Cooks Magen geplatzte Beutel gefunden, die mit dem Rauschgift gefüllt waren. Angeblich soll er als Drogenkurier unterwegs gewesen sein. Überzeugt davon, dass sein Freund unschuldig ist und ermordet wurde, versucht Magnum die Wahrheit herauszufinden ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
SAT.1 GOLD
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen