Magnum
Folge 14: Tozan, der Samurai
47 Min.Folge vom 04.01.2025Ab 12
Magnum soll einen wertvollen Kunstgegenstand vom Flughafen abholen, mit dem Robin Masters seine Kunstsammlung bereichern will. Doch das Artefakt, das auf dem Flug aus Japan von einem Samurai bewacht wurde, ist gestohlen worden - von einem Ninja! Erst denkt Magnum, es handelt sich um einen Witz, muss aber bald einsehen, dass das teure Stück wirklich weg ist. Zusammen mit dem Samurai Tozan versucht er, das Artefakt zurückzuerlangen ...
Magnum
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
12
