Magnum
Folge 4: Die Doppelgängerin
47 Min.Ab 12
Magnum soll für Higgins eine große Bücherkiste am Hafen abholen, der zu seiner großen Überraschung eine junge Japanerin entsteigt. Sie stellt sich als Asani vor und berichtet, dass sie einen Amerikaner namens Roy geheiratet hat, doch diese Ehe von ihrem Vater nicht gebilligt wird. Daher ist sie per Kiste aus Japan geflohen, um ihren Mann auf Hawaii zu suchen. Wenig später wird Asani entführt, und Higgins wird von zwei Schurken niedergeschlagen. Doch es wird noch bizarrer ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH