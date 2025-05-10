Magnum
Folge 11: Das Seemannsgrab
47 Min.Folge vom 10.05.2025Ab 12
Die Kellnerin Bridget Archer bittet Magnum um Hilfe. Die Asche ihres toten Vaters soll über dem Arizona Memorial verstreut werden, doch die Navy verweigert dies. Miles Archer soll seinen Pflichten bei der Army nicht nachgekommen sein. Angeblich war er bei der Bombardierung von Pearl Harbor nicht auf seinem Posten und wurde somit unehrenhaft entlassen. Als Magnum der Sache nachgeht, entdeckt er, dass etwas ganz anderes hinter Miles Abwesenheit steckte ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH