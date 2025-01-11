Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Die Spielmacherin

NBCUniversalStaffel 3Folge 15vom 11.01.2025
Die Spielmacherin

Die SpielmacherinJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 15: Die Spielmacherin

47 Min.Folge vom 11.01.2025Ab 6

Magnum und T.C. trainieren jeweils eine Juniorbasketball-Mannschaft für ein bevorstehendes Turnier. T.C.s Mannschaft scheint ihm Vorteil, doch dann trifft Magnum ein toughes Mädchen, das hervorragend Basketball spielt. Doch als Magnum ihre familiären Verhältnisse genauer unter die Lupe nimmt, stellt er fest, dass die Pflegeeltern des Mädchens Kriminelle sind, die sie als Pfand für ihre krummen Geschäfte benutzen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
NBCUniversal
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen