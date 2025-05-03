Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 6vom 03.05.2025
47 Min.Folge vom 03.05.2025Ab 12

Ein Massai-Krieger, der die Gräueltaten an der Bevölkerung seines kenianischen Heimatdorfes rächen will - für die er britische Soldaten verantwortlich macht -, ist auf dem Weg nach Hawaii. Der damalige Major der Einheit war Higgins, der jetzt um sein Leben bangen muss. Soldat Clutterbeck, der ebenfalls eine Todesdrohung erhalten hat, versteckt sich bei seinem Freund. Privatdetektiv Magnum versucht, den beiden zu helfen ...

