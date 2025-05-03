Magnum
Folge 6: Die Rache der Mau-Mau
47 Min.Folge vom 03.05.2025Ab 12
Ein Massai-Krieger, der die Gräueltaten an der Bevölkerung seines kenianischen Heimatdorfes rächen will - für die er britische Soldaten verantwortlich macht -, ist auf dem Weg nach Hawaii. Der damalige Major der Einheit war Higgins, der jetzt um sein Leben bangen muss. Soldat Clutterbeck, der ebenfalls eine Todesdrohung erhalten hat, versteckt sich bei seinem Freund. Privatdetektiv Magnum versucht, den beiden zu helfen ...
