Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Ärztin unter Mordverdacht

NBCUniversalStaffel 3Folge 12vom 04.01.2025
Ärztin unter Mordverdacht

Ärztin unter MordverdachtJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 12: Ärztin unter Mordverdacht

47 Min.Folge vom 04.01.2025Ab 12

Karen Harmen, eine Chirurgin und frühere Armeekrankenschwester, steht unter dem Verdacht, drei Patienten ermordet zu haben. Obwohl alle Indizien gegen sie sprechen, ist Magnum von der Unschuld seiner Freundin überzeugt. Und tatsächlich: Seltsame Andeutungen des Reporters Eric Daniels auf mysteriöse Vorgänge im Krankenhaus machen Magnum hellhörig. Karen wurde offensichtlich das Opfer eines Komplotts ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
NBCUniversal
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen