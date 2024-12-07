Eine lebende Zeitbombe (1)Jetzt kostenlos streamen
Magnum
Folge 1: Eine lebende Zeitbombe (1)
48 Min.Folge vom 07.12.2024Ab 12
Ein Kriegskamerad von Magnum und TC namens Nuzo kommt nach Hawaii. Er behauptet, dass ihn der russische Offizier Ivan, der sie während des Vietnam-Krieges gefangen hielt, ermorden will. Als Lt. MacReynolds bei einer Explosion ums Leben kommt, sind Magnum und TC überzeugt, dass Nuzo die Wahrheit sagt. Sie wissen jedoch nicht, dass TC während des Vietnam-Krieges von Ivan einer Gehirnwäsche unterzogen wurde. Er ist eine lebende Zeitbombe, die jederzeit aktiviert werden kann!
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH