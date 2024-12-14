Die Rache des GiftgottesJetzt kostenlos streamen
Magnum
Folge 3: Die Rache des Giftgottes
46 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 12
Higgins plant eine Kunstauktion zu Gunsten eines Waisenhauses. Die schöne und reiche Catherine, die Higgins bei den Vorbereitungen unterstützt, stiftet eine wertvolle Statue von Kalai Pahoa, dem Gott des Giftes. Higgins ahnt nicht, dass diese Statue dem Antiquitätenhändler Harold Sands gestohlen wurde. Sands engagiert die Privatdetektive Rick und A.J. Simon, denen es auch gelingt auf Masters' Anwesen zu kommen. Doch die Brüder Simon haben nicht mit Magnum gerechnet ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH