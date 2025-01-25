Die Wahrheit und nichts als die WahrheitJetzt kostenlos streamen
Magnum
Folge 21: Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit
47 Min.Folge vom 25.01.2025Ab 6
Rod Crysler bittet seinen Freund Magnum, ihm bei der Entlarvung eines Dealerringes behilflich zu sein. Magnum willigt gern ein, doch dann erkennt er, dass er nur benutzt wurde: Rod wollte einem konkurrierenden Rauschgiftfahnder die Tour vermasseln. Dass Magnum und T.C. dabei in die Schusslinie der Drogendealer geraten, hat er eiskalt einkalkuliert ...
Magnum
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH