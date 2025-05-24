Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum

Higgins' Geheimnis

NBCUniversalStaffel 3Folge 23vom 24.05.2025
Higgins' Geheimnis

Magnum

Folge 23: Higgins' Geheimnis

45 Min.Folge vom 24.05.2025Ab 6

Eigentlich soll Magnum für einen Klienten klären, ob dessen Frau Angie ihn betrügt. Hintergrund ist ein laufendes Scheidungsverfahren. Doch während seiner Nachforschungen lernt er überraschend Higgins' Halbbruder Paddy, einen Priester aus Nordirland, kennen. Paddy ist der festen Überzeugung, dass eine englische Reliquie gestohlen wurde, als in seiner Kirche nach IRA-Waffen gesucht wurde ...

Magnum
NBCUniversal
Magnum

Magnum

