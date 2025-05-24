Magnum
Folge 23: Higgins' Geheimnis
45 Min.Folge vom 24.05.2025Ab 6
Eigentlich soll Magnum für einen Klienten klären, ob dessen Frau Angie ihn betrügt. Hintergrund ist ein laufendes Scheidungsverfahren. Doch während seiner Nachforschungen lernt er überraschend Higgins' Halbbruder Paddy, einen Priester aus Nordirland, kennen. Paddy ist der festen Überzeugung, dass eine englische Reliquie gestohlen wurde, als in seiner Kirche nach IRA-Waffen gesucht wurde ...
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH