Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Babyhandel

NBCUniversalStaffel 6Folge 18
Babyhandel

BabyhandelJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 18: Babyhandel

46 Min.Ab 6

Lydia McCarthy kommt nach Hawaii und engagiert Magnum, um einen gewissen Donald Burns zu suchen. Es stellt sich heraus, dass der Gesuchte vermutlich Lydias kleinen Sohn Jesse entführt hat. Burns betreibt einen schwunghaften Handel mit Babys, die er an Paare verkauft, die keine eigenen Kinder bekommen können. Als Magnum Burns Freundin trifft, erzählt sie ihm, dass Jesse angeblich tot ist. Ein schwerer Schock für Lydia - doch ist das wirklich die Wahrheit?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
NBCUniversal
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen