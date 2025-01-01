Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Das Alptraum-Schiff

NBCUniversalStaffel 6Folge 15
Das Alptraum-Schiff

Das Alptraum-SchiffJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 15: Das Alptraum-Schiff

46 Min.Ab 6

Magnum und Higgins bewachen eine wertvolle hawaiianische Statue, die auch der Grund für den Einbruch in ihrem Haus sein soll. Bevor die Statue ins Museum kommt, soll sie allerdings noch auf einer Kreuzfahrt ausgestellt werden, und Magnum, T.C. und Rick erhalten den Auftrag, die Statue an Bord zu überwachen. Als die Figur eines Morgens verschwunden ist, ist guter Rat teuer ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
NBCUniversal
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen