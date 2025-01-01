Magnum
Folge 1: England sehen und sterben (1)
45 Min.Ab 12
Um eine Party in Robin Masters' englischem Anwesen zu organisieren, reisen Magnum und Higgins nach London. Der Privatdetektiv will die Gelegenheit nutzen, um seinen alten Freund Geoffrey St. Clair zu besuchen. Zu seinem Entsetzen erfährt er jedoch von dessen Frau, dass Geoffrey vor Kurzem bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Er wurde von einem schwarzen Jaguar angefahren und tödlich verletzt. Bizarrerweise hat Magnum während des Fluges von einem solchen Auto geträumt ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH