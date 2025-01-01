Die Katze lässt das Mausen nichtJetzt kostenlos streamen
Folge 5: Die Katze lässt das Mausen nicht
46 Min.Ab 12
Im "Hawaiian Gardens Hotel" findet in einigen Tagen ein Edelstein-Kongress statt, und Magnum wird als Detektiv engagiert. Tatsächlich ereignen sich schon bald einige Diebstähle, die der Privatdetektiv mit dem Juwelendieb "Die Katze" in Verbindung bringt. Eigentlich will Magnum den Gauner rechtzeitig entlarven, doch er kann sich nicht so recht auf die Arbeit konzentrieren, denn der arrogante Hoteldirektor Clyde Daltrey macht ihm das Leben im Hotel ganz schön schwer.
