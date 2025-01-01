Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum

Die schwimmende Bombe

NBCUniversalStaffel 6Folge 3
Die schwimmende Bombe

Magnum

Folge 3: Die schwimmende Bombe

46 Min.Ab 12

Magnum trifft seine ehemalige Schulkameradin Goldie Morris wieder, die immer noch sehr engagiert für eine bessere Welt kämpft. Sie ist nach Hawaii gekommen, weil dort ein Treffen des skrupellosen Politikers Kole mit seinem Gegner geplant ist. Goldie will Koles Netz aus Intrigen und Korruption aufdecken und scheut auch die damit verbundene Gefahr nicht. Als sie herausfindet, dass ein dressierter Delfin als lebende Bombe fungieren soll, hat Magnum alle Hände voll zu tun ...

NBCUniversal
