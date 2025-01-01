Magnum
Folge 19: Das Attentat
45 Min.Ab 12
Als Gastgeber und Teilnehmer organisiert Higgins ein Schachturnier auf Robin Masters Anwesen. Der Major Domus ist in großer Aufregung, denn auch Präsident Ibenez wird kommen. Gemeinsam mit dessen Vertrautem Alan Johnson soll Privatdetektiv Magnum für die Sicherheit des Staatmannes sorgen. Kaum hat die Veranstaltung begonnen, taucht urplötzlich ein gewisser Don Luis Mangueo auf und behauptet, Higgins Halbbruder zu sein. Oder ist er etwa ein Attentäter?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH