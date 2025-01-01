Zum Inhalt springenBarrierefrei
NBCUniversalStaffel 7Folge 1
43 Min.Ab 12

Eine Geschäftsreise nach Los Angeles hat weitreichende Folgen für Magnum: Der Privatdetektiv verliebt sich in die attraktive Anwältin Cynthia Farrell. Doch bevor er ihr seine Gefühle gestehen kann, muss er die Traumfrau erst einmal um juristischen Beistand bitten. Bei der Suche nach dem Mörder einer befreundeten Komikerin wird Magnum selbst zum Ziel eines Attentats ...

NBCUniversal
