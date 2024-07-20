Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Das Schlitzohr

NBCUniversalStaffel 7Folge 15vom 20.07.2024
Das Schlitzohr

Das SchlitzohrJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 15: Das Schlitzohr

46 Min.Folge vom 20.07.2024Ab 12

Während Magnum von T.C. Flugunterricht bekommt, wird dieser plötzlich angeschossen. Magnum merkt schnell, dass die Kugel eigentlich für ihn bestimmt war. Kurz darauf wird er entführt, ihm gelingt allerdings die Flucht. Seine Entführer - zwei FBI-Agenten - behaupten, ihn vor dem mexikanischen Gangsterboss Valez schützen zu wollen. Die ganze Situation eskaliert, als Valez' Männer Higgins Landsitz stürmen ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
NBCUniversal
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen