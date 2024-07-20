Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum

Der vierzigste Geburtstag

NBCUniversalStaffel 7Folge 17vom 20.07.2024
Der vierzigste Geburtstag

Magnum

Folge 17: Der vierzigste Geburtstag

44 Min.Folge vom 20.07.2024Ab 12

Magnum erfährt von einem chinesischen Händler, dass eine dubiose Gang seine Nachbarschaft übernehmen will, um einen Waffendeal durchzuziehen. So hat Magnum neben den Vorbereitungen für seinen Geburtstag und der Suche nach seinem Glücksbringer noch ein weiteres Problem, um das er sich kümmern muss. Und just in diesem Moment begegnet er der attraktiven Lee, die auch in den Fall verstrickt zu sein scheint.

