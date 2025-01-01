Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Tod einer Komikerin (2)

NBCUniversalStaffel 7Folge 2
Tod einer Komikerin (2)

Tod einer Komikerin (2)Jetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 2: Tod einer Komikerin (2)

42 Min.Ab 12

Eine Geschäftsreise nach Los Angeles beschert Magnum eine neue Liebe - die attraktive Anwältin Cynthia Farrell. Doch dann macht die Suche nach dem Mörder einer befreundeten Komikerin Magnum selbst zum Ziel eines Attentats. Und von der Polizei, die ganz offensichtlich in den Fall von Drogenhandel und Korruption verwickelt ist, kann der Privatdetektiv ebenfalls keine Hilfe erwarten ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
NBCUniversal
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen