Magnum
Folge 11: Melody ist verschwunden
46 Min.Ab 12
T.C. bekommt Besuch von seinen Kindern. Doch kaum auf der Insel angekommen, wird seine Tochter Melody gekidnappt. T.C. und Higgins versuchen verzweifelt, die 300.000 Dollar Lösegeld aufzutreiben, während Magnum Nachforschungen anstellt. Und schon bald wird er fündig ... Dass T.C. wahrscheinlich seinen Hubschrauber verkaufen muss, um an das Lösegeld zu kommen, macht ihn traurig - seinen Sohn Bryant stimmt dies extrem feindselig.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH