Magnum
Folge 4: Schwesternliebe
46 Min.Ab 6
Gemeinsam mit dem ehemaligen Callgirl Leslie Emroy sucht Magnum nach deren Schwester Patty, die spurlos verschwunden ist. Im Laufe der Ermittlungen wird immer klarer, dass Patty einen einflussreichen Politiker erpresst hat. Dann findet Magnum auch noch heraus, dass dieser Politiker außerdem der Liebhaber von Leslie ist - was dem Privatdetektiv etwas zusetzt ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH