Magnum

Die verlorene Tochter

Staffel 7Folge 7
Die verlorene Tochter

Die verlorene TochterJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 7: Die verlorene Tochter

46 Min.Ab 12

Magnums Ex-Frau Michelle taucht plötzlich bei ihm auf, lässt ihre fünfjährige Tochter Lily in seiner Obhut und verschwindet wieder. Ermittlungen bringen zu Tage, dass hinter Michelle - der Witwe eines hawaiianischen Generals - ein Feind ihres verstorbenen Mannes her ist, der sie nun umbringen möchte. Während Magnum nun also versucht, seine Ex-Frau zu finden, wächst ihm die kleine Lily immer mehr ans Herz ...

