Magnum
Folge 12: Bittere Wahrheit
46 Min.Ab 12
Rick plant eine Überraschungsparty für Icepick, da dieser sich immer sehr um ihn gekümmert hat. Zur selben Zeit erhält Magnum einen Auftrag, Richter Kearns zu beschatten, da dieser in eine Bestechungsaffäre verwickelt scheint. Zu Magnums Überraschung führt ihn eine Spur zu einem Blumenladen, die an Icepicks Ehrenhaftigkeit zweifeln lässt. Plötzlich lassen die Ereignisse keinen der Beteiligten mehr unberührt.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
