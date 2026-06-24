Major Crimes
Folge 1: Die letzte Klappe
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Eine tote Frau im Pool, ein Ehemann ohne Alibi und eine Tatwaffe aus der eigenen Küche - für das LAPD-Major-Crimes-Team scheint der Fall klar. Der Witwer, der bekannte Regisseur Martin Elliot, zeigt keinerlei Trauer, und auch seine erste Gattin starb unter mysteriösen Umständen. Während die Ermittler dem zwielichtigen Elliot auf den Zahn fühlen, setzt Staatsanwältin Emma Rios Sharons Schützling Rusty unter Druck.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen