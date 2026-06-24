Major Crimes
Folge 5: Identität
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Ein Fälscher von Ausweispapieren liegt angeschossen auf der Straße. Die Spur führt zu seinem Boss und schließlich zur Tatwaffe - doch deren Fingerabdrücke gehören einem Mann, der seit Jahren als verstorben gilt. Indes taucht Sharons Ex-Mann überraschend auf. Er sucht den beruflichen Neustart und versteht sich prächtig mit Rusty - während seine eigenen Kinder weiterhin auf ein Lebenszeichen warten.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen