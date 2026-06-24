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Major Crimes

Der Lockvogel

WarnerStaffel 2Folge 15vom 24.06.2026
Der Lockvogel

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Major Crimes

Folge 15: Der Lockvogel

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Ein entlassener Sexualstraftäter verschwindet spurlos; zurück bleiben nur seine manipulierte Fußfessel und das Foto eines Mädchens. Als das Major-Crimes-Team seine Leiche unter einer Brücke entdeckt, gerät ein Deputy Sheriff ins Visier: Seine Tochter war Rileys erstes Opfer und nahm sich nach der Verurteilung das Leben. Überwachungsaufnahmen, illegale Hintergrundchecks und das identische Foto auf seinem Computer belasten ihn schwer - doch er beteuert seine Unschuld.

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