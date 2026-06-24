Major Crimes
Folge 8: Späte Rache
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
In der Villa des renommierten Schwimmtrainers Charles Frey wird ein Einbrecher erschossen aufgefunden. Frey beruft sich auf Notwehr und bestreitet, das Opfer gekannt zu haben. Doch die Ermittlungen enthüllen eine dunkle Verbindung: Der Tote war einst sein talentierter Schützling, dessen Karriere abrupt endete. Als auf dem Laptop des Verstorbenen ein belastendes Video auftaucht, gerät der angesehene Coach ins Visier ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen