Major Crimes
Folge 19: Der Deal
42 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Während Rusty vor Gericht gegen den Serienmörder Phillip Stroh als Hauptbelastungszeuge aussagt, suchen Sharon und ihr Team weiterhin fieberhaft nach dem Killer, den Stroh auf Rusty und Sharon angesetzt hat, um die Aussage des Jungen zu verhindern. Strohs Anwältin Linda Rothman schlägt dem Major-Crimes-Team einen Deal vor: Stroh bietet ihnen bei ihren aktuellen Ermittlungen seine Hilfe an und liefert ihnen als Beweis einen Umschlag mit sechs Namen. Doch Sharon weigert sich ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen